Эксперт: Благодаря техническим возможностям электронное голосование надежно и прозрачно

Явка на онлайн-голосование в Москве установила новый рекорд - 95,1%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Технические возможности электронного голосования сделали онлайн-выборы в Москве надежными и прозрачными, отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Цифровые технологии позволяют контролировать процесс голосования на каждом этапе.

- Мы как общество, когда следим за голосованием, мы не вмешиваемся в результаты голосования. Но на каждом участке сидят наблюдатели, которые фиксируют: сколько человек прошло, как они дошли до кабинки и так далее. А с помощью блокчейна можно зафиксировать именно время событий, которое потом не оспоришь уже, потому что оно записано уже в ряде мест, это вопрос к технологии. И, соответственно, благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество, - рассказал Герман Клименко в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По словам эксперта, формат электронного голосования позволяет не только следить за динамикой голосов в режиме реального времени, но и в любой момент вернуться в прошлое и проверить, не происходили ли в определенный час выборов какие-либо нарушения.

- Всегда можно посмотреть время и логин, то есть такой получился наблюдатель, гораздо более облеченный компетенцией. Если наблюдатель сидит (на участке), отошел в туалет, он пропустил бюллетень, то тут есть человеческий фактор, а (в электронном голосовании) вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться, - подчеркнул Клименко.

Эксперт отметил, что технологии не позволяют искусственно сформировать поток голосующих так, чтобы это невозможно было обнаружить. По его словам, видно, когда работает программное обеспечение, это то, на чем основана отбивка DDоS-атак у «Яндекса».

- Искусственно сформировать поток голосующих, чтобы он был равномерный, это крайне сложно. Соответственно вы можете вернуться и все проверить. Мы можем выстраивать любые гипотезы с любыми мониторингами, - сообщил Клименко.

Выборы в Москве продлятся до 20:00 19 сентября. Жители столицы могут отдать свои голоса на избирательных участках либо принять участие в электронном голосовании. Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, выбравших электронный способ голосования. При этом явка на дистанционное электронное голосование в столице по данным на конец дня 19 сентября составила 95,1%. Об этом ранее сообщил модератор пресс-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Александр Асафов.

Напомним, в единый день голосования москвичи выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва, Московской городской думы в двух округах (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.