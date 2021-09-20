Владимир Ефимов: после реорганизации бывшей промзоны «Соколиная гора» будет создано около 15 тысяч рабочих мест

Планируется возвести свыше 675 тысяч квадратных метров недвижимости Фото: Shutterstock

В столице опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны «Соколиная гора». По проекту «Индустриальные кварталы» инвестиции в редевелопмент этих территорий на востоке столицы превысят 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 гектаров, - отметил заммэра. - Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов превысит 65 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей в год. Для жителей города появится около 15 тысяч рабочих мест».

Всего в бывшей промзоне планируется возвести свыше 675 тысяч квадратных метров недвижимости.

«На первом участке «Соколиной горы» высокотехнологичные производства займут более 52 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – превысит 110 тысяч квадратных метров, где в том числе появятся новые детсад и школа, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. - Кроме того, планируется построить почти 250 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. На втором участке промзоны, который находится в Перово, объекты общественного назначения займут всю территорию — почти 263 тысячи квадратных метров. По первой территории срок реализации проекта составит 14 лет, по второму — 11 лет».

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.