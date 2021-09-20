Обновлённую станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи

Идет отделка платформы мрамором и монтируются инженерные сети. Фото: mos.ru

Большая кольцевая линия столичного метро скоро прирастёт обновлёнными станциями бывшей Каховской ветки. На реконструируемой «Варшавской» продолжается облицовка платформенного участка, а также монтаж инженерных систем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На «Варшавской» демонтированы старые инженерные системы и обустроена новая монолитная платформа, - отметил заммэра. - Сейчас идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, а также завершаются работы по облицовке платформенной части станции и отделка технических помещений».

Во время реконструкции станции «Варшавская» обновят отделку не только платформ, но и входов в вестибюль. Платформу станции украсят мрамором и панно на историческую тему. Выходы 1 и 2 сделают в виде стеклянных павильонов. А выход 3 около торгового центра облицуют панелями из оцинкованной стали. Здесь поставят витраж и вентиляционную решетку из перфорированных панелей с имитацией «огней города».

«Этот проект сумел совместить уже привычные пассажирам элементы с качественной современной отделкой, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Путевые стены украсят мраморными панелями белого цвета, а также историческими декоративными панно. Контрастом к ним будут выполнены мраморные колонны темного цвета. В архитектурном решении облицовки вестибюлей используется «диалог» металла и камня, в облицовке центральной части - мотивы сохраняемых панно».

Напомним, реконструкция бывшей Каховской ветки длиной 3,3 километра с тремя станциями «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» потребовалась для интеграции участка в Большую кольцевую линию (БКЛ). Весь скоростной маршрут БКЛ растянется на 70 километров. На нем разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новая линия метро поможет горожанам быстро и просто ездить по своим делам.

«Запуск БКЛ не только позволит пассажирам метро значительно экономить время на ежедневных поездках, но и повысит транспортную доступность более ста объектов, находящихся в зоне притяжения новых станций», - подчеркнул Андрей Бочкарёв.

По его словам, с открытием всех станций Большого кольца у москвичей появится еще больше удобных маршрутов к 16 спортивным сооружениям, более чем к 40 паркам, зеленым и прогулочным зонам, к 27 корпусам различных учебных заведений, к 38 учреждениям культуры и местам отдыха. Например, уже сейчас с помощью БКЛ можно быстро и легко доехать в район Ходынского поля - во Дворец спорта «Мегаспорт», к площадкам ЦСКА, в парк «Ходынское поле», соседние торговые центры. Кроме того, линия пройдет по Мневниковской пойме, где создается крупный спортивный кластер. После полноценного запуска БКЛ москвичам и туристам также станет удобнее добираться до таких парков, как Сокольники, Коломенское и усадьба Воронцово.