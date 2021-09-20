Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Москвичам пообещали холод и дожди до конца недели Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

По словам Шувалова, в ближайшие два дня москвичей и жителей Подмосковья ждут обильные осадки.

«Двое суток проливных дождей. Сегодня и завтра возможны сильные дожди с количеством осадков до четверти месячной нормы в Подмосковье — это наиболее вероятный прогноз», - цитирует синоптика RT.

В свою очередь, Татьяна Позднякова добавила, что уменьшение осадком можно ждать только к концу недели. В остальные дни в городе будет ветрено и прохладно.

«Завтра порывы ветра будут достигать 12—15 м/с. В последующие дни погода довольно дождливая... Уменьшение количества осадков у нас произойдёт только в конце рабочей недели, скорее всего, к выходным», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, к выходным в регионе немного потеплее, воздух прогреется до 10-12 градусов. И хотя это ниже климатической нормы на пару градусов, все же лучше, чем ожидается погода на буднях.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, в Москве +7-9 градусов. Ожидается облачность, временами дождь, передает РИАМО.

При этом минувшей ночью на столичный регион обрушился сильнейший ливень. В Московской области за несколько часов выпало 40% месячной нормы осадков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».