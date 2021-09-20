Татьяна Позднякова москвичам: «О бабьем лете однозначно надо забыть»

Москвичам рассказали о погоде до конца сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие два дня в Москве выльется месячная норма осадков, однако после погода не сильно улучшится, хотя дождей и станет меньше. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По словам синоптика, возвращения тепла жителям столичного региона больше ждать не стоит.

«О бабьем лете однозначно надо забыть, потому что после дня осеннего равноденствия ни о каком бабьем лете разговора не может и быть. Волн тепла на предстоящие десять дней у нас не предполагается. Да, температура не будет такой низкой, и погода не будет такой дискомфортной, как сейчас. К концу месяца средняя суточная температура воздуха приблизится к климатической норме. Это где-то около +8 °C», - цитирует Позднякову «Ридус».

Синоптик добавила, что на этой недели до конца четверга 4-6 градусов, и только к выходным может произойти небольшое потепление.

Напомним, ране сообщалось, что минувшей ночью в Московской области выпало более 40% месячной нормы осадков. В Москве же этот показатель составил 25%, передает телеканал «360» со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.