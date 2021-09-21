В Хабаровском крае приступили к ремонту дорог за счет дополнительных средств

Активный ремонт дорог уже стартовал в четырех районах края. Фото: правительство Хабаровского края.

Хабаровский край получил дополнительное финансирование в 800 млн рублей на ремонт автодорог. Средства краю были выделены из резервного фонда после обращения врио губернатора Михаила Дегтярева в Правительство РФ. К работам уже приступили в четырех районах края. В общей сложности планируется привести в порядок свыше 35 км дорог в шести районах края, в том числе в муниципалитетах.

– Сейчас мы большое внимание уделяем нашим муниципалитетам. Совместно с главами обсудили, какие дорожные объекты в рамках появившихся возможностей нужно успеть привести в нормативное состояние в этом году. Все дороги определены с учетом обращений жителей. Принципиально важно, чтобы работа шла с соблюдением сроков и контролем качества, в этом плане также существует договоренность с главами, – отметил Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

В число муниципалитетов, получивших дополнительные средства на ремонт дорог, вошли Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский, Советско-Гаванский, Хабаровский и район имени Лазо. Работы уже ведутся в четырех из них, в остальных подрядчики зайдут на объекты в ближайшее время.