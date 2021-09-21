Для столичных больниц построят четыре скоропомощных комплекса

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До конца следующего года новые скоропомощные стационарные комплексы откроются в четырех столичных многопрофильных больницах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В столице продолжается активное строительство объектов здравоохранения, в частности инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи, - отметил заммэра. - Новые современные скоропомощные стационарные комплексы смогут принимать до 1200 пациентов в сутки».

По его словам, дополнительные здания строят для НИИ скорой помощи имени Склифосовского, больницы имени Боткина, больницы № 15 имени Филатова и больницы имени Буянова. Общая площадь зданий составит более 68 тысяч квадратных метров.

«Сейчас на строительных площадках ведутся монолитные работы, начинается возведение перегородок и монтаж инженерных сетей, - рассказал Андрей Бочкарёв. - В новых скоропомощных комплексах смогут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов. В каждом из них разместится экстренный операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии, блок лучевой диагностики, лаборатория срочных анализов и диагностическое отделение».

Врачи будут принимать больных по принципу разделения потоков. Благодаря этому ускорится сортировка поступающих пациентов и время диагностики, повысится качество приема, точность предварительного диагноза и определения профильного отделения госпитализации.

«Два скоропомощных комплекса в НИИ Склифосовского и больнице имени Боткина будут также оснащены вертолетными площадками на кровле для приема пациентов, нуждающихся в экстренной помощи», - добавил глава столичного Стройкомплекса.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили более 100 новых учреждений здравоохранения.

В планах на 2021-2023 годы - строительство 73 медицинских зданий общей площадью порядка 1 миллиона квадратных метров.