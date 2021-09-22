Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

Для участия в электронном голосовании в Москве заранее зарегистрировались более двух миллионов человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международная конференция, посвящённая опыту дистанционного электронного голосования (ДЭГ), прошла в в Агентстве Инноваций Москвы. IT-эксперты из Европы в режиме видеосвязи обменялись мнениями об итогах онлайн-голосования и работе системы, применявшейся в Москве на выборах депутатов Государственной Думы. Зарубежные специалисты назвали московскую систему дистанционного голосования надежной и хорошо защищенной.

Первой в Европе электронное голосование провела Эстония. Представитель этой страны Флориан Маркус, один из разработчиков компьютерной платформы и автор поправок в эстонское избирательное законодательство, рассказал о своем опыте и сравнил его с российским.

– Технология, которую применили в Москве на сентябрьских выборах, отличается от эстонской, – отметил Маркус. – В нашей стране раньше начали применять электронную подпись и пользоваться QR-кодами, и это используется при мгновенной регистрации для ДЭГ. В Москве, в отличие от Эстонии, регистрация для голосования продолжалась не один день, полтора месяца, зато это проще и доступно всем.

Маркус также напомнил о хакерских атаках, которым подверглась система онлайн-выборов в Москве.

- Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому московская система защиты в целом надёжнее, - подчеркнул эксперт.

Профессор Открытого университета Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва, являющийся членом избирательной комиссии Каталонии, также дал высокую оценку роли России в популяризации онлайн-голосования во время пандемии коронавируса. Он предложил основать неформальную лигу государств, в которых применяется электронное голосование. На сегодняшний день дистанционное голосование проходит в 18 странах мира. Коллегу поддержал представитель Избирательной комиссии Румынии Диниел Попеску: по его мнению, дистанционное голосование расширяет возможности демократии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Для участия в электронном голосовании в Москве заранее зарегистрировались более двух миллионов человек.

Ранее систему дистанционного электронного голосования в Москве оценил основатель компании по разработке цифровых платформенных решений «Trinity Monsters». По его мнению, для проведения онлайн-выборов такого масштаба требуется серьезная разработка и подготовка.

- В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания, - отметил эксперт.

Вайсман положительно оценил работу московской системы, особенно в части защищенности от хакерских атак.

- Многие сейчас дискутируют вокруг результатов, уже не обращая внимания, что система подверглась хакерским атакам. С этой точки зрения система продемонстрировала устойчивый потенциал в области кибербезопасности, - подчеркнул IT-специалист.