Столичные водители смогут проехать по 24 вылетным магистралям

Заммэра Андрей Бочкарев сообщил о расширении скоростных маршрутов в городе Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2023 году в столице будут действовать 24 вылетные магистрали. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас строятся пять вылетных магистралей общей длиной 383 километра, - рассказал глава столичного Стройкомплекса. - Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве будет 24 вылетных магистрали».

По его словам, за прошедшие десять лет в городе реконструировано 15 вылетных трасс общей длиной почти 370 километров.

«Фактически из крупных дорог в Москве остались четыре магистрали, на которых реконструкция не проводилась и не планируется – Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе», – отметил Андрей Бочкарёв.

Напомним, в столице для автомобилистов уже запустили порядка 65% участков хордовых магистралей. Сюда входят полностью достроенная Северо-Западная хорда, участки Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

В первую очередь реконструкция вылетных магистралей помогает ускорить движение общественного транспорта. При обновлении всего основного маршрута шоссе строители обустраивают дополнительные полосы в каждом направлении и выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

Ещё один плюс - создание транспортных связей между кварталами, расположенными около шоссе. Дороги-дублеры, построенные вдоль магистралей, позволят значительно разгрузить шоссе. А все потому, что жителям микрорайонов больше не придется выруливать на основную магистраль ради того, чтобы проехать 2 - 3 километра и вновь съехать на внутриквартальную дорогу.

Кроме прокладки выделенных полос и дублеров, на шоссе реконструируют и строят новые развязки с эстакадами, мостами, тоннелями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Холдинг «Мосинжпроект» принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети российской столицы в качестве генерального проектировщика, генерального подрядчика и технического заказчика ключевых дорожных объектов, - отметил генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - С участием специалистов группы компаний продолжается реконструкция вылетных магистралей, работа над реализацией ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, а также над другими дорожно-транспортными объектами города».