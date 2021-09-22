Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования в Москве

Эксперты получат возможность провести самостоятельный аудит итогов ДЭГ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты смогут сами убедиться в корректности итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, сообщил Алексей Венедиктов. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице предложил технической группе провести аудит и проверить правильность подсчета голосов системой ДЭГ. Об этом Венедиктов заявил 22 сентября по время проведения итогового заседания штаба.

- Меня спрашивают по поводу пересчета технической группы (результатов дистанционного электронного голосования – Ред.). На самом деле, конечно, это не юридический пересчет. Штаб не вправе принимать юридические решения. Это сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно, - подчеркнул Алексей Венедиктов.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, технически и юридически пересчет голосов отличается от аудита. Если пересчет подразумевает отмену выборов в судебном порядке, то аудит - это проверка корректности итогов.

- По поводу пересчета голосов ДЭГ. Я бы не говорил слово «пересчет», «аудит» - да. Но пересчет - это когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете, чтобы не было путаницы, - отметил Дмитрий Реут.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Жители столицы могли отдать свои голоса на избирательных участках либо принять участие в дистанционном электронном голосовании. Для участия в электронном голосовании в Москве заранее зарегистрировались более двух миллионов человек. При этом явка на электронное голосование в столице по данным центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве на конец дня 19 сентября составила 95,1%.

В единый день голосования москвичи выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва, Московской городской думы в двух округах (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.