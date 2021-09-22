Западные эксперты высоко оценили защищенность системы электронного голосования в Москве от киберугроз

Международные эксперты оценили надежность системы электронного голосования в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Агентстве Инноваций Москвы состоялась международная конференция по обмену опытом экспертов в сфере электронного голосования. Специалисты из европейских стран в режиме видеосвязи обсудили итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму в российской столице. Международные эксперты высоко оценили работу московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По их мнению, она показала себя надежной и защищенной.

Первым слово взял эксперт из Эстонии Флориану Маркусу: именно эта страна впервые в Европе применила на выборах электронное голосование. Маркус стал не разработчиком компьютерной платформы, но и автором поправок в избирательное законодательство Эстонии. По его словам, технологии, которые применялись на сентябрьских онлайн-выборах в Москве, отличаются от эстонских.

- В нашей стране раньше начали применять электронную подпись и пользоваться QR-кодами, и это используется при мгновенной регистрации для ДЭГ. В Москве, в отличие от Эстонии, регистрация для голосования продолжалась не один день, полтора месяца, зато это проще и доступно всем, - отметил Маркус. - Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому московская система защиты в целом надёжнее.

По мнению представителя избирательной комиссии Каталонии Франсиско Лупианеса Вильянуэвы, Россия внесла большой вклад в популяризацию системы электронного голосования. Этот формат стал особенно востребованным во время пандемии COVID-19. Профессор Открытого университета Каталонии также предложил основать неформальную лигу государств, применяющих дистанционное электронное голосование. Идею коллеги поддержал представитель Румынии: член Избиркома этой страны Диниел Попеску уверен, что применение электронного голосования расширяет возможности демократии.

Московскую систему электронного голосования также высоко оценил Мик Вайсман - основатель компании по разработке цифровых платформенных решений «Trinity Monsters».

- В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания, - отметил Вайсман.

В целом работу системы эксперт считает надежной. Правда, по его мнению, число участников голосования в электронном формате пока не так велико. Поэтому предстоит предпринять еще немало шагов в части популяризации системы электронных выборов.

- Для того чтобы сформировать полное доверие граждан к электронному голосованию, потребуется время и новые цифровые решения: понятный интерфейс личного кабинета избирателя, наглядная инфографика по статусу голосования во всех регионах России в режиме реального времени, прозрачная аналитика результатов, - считает Вайсман.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Для участия в электронном голосовании в Москве заранее зарегистрировались более двух миллионов человек. При этом явка на электронное голосование в столице по данным на конец дня 19 сентября составила 95,1%.