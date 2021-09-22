Общественный штаб: Сомневающиеся могут убедиться в корректном подсчете голосов ДЭГ

Эксперты получат возможность провести самостоятельный аудит итогов ДЭГ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сомневающиеся в итогах электронного голосования смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Главред «Эха Москвы» предложил скептикам принять участие в аудите системы дистанционного электронного голосования и лично проверить алгоритм подсчета электронных голосов жителей столицы.

В среду, 22 сентября Общественный штаб провел заседание по итогам выборов. В ходе заседания Венедиктов предложил членам технической рабочей группы, занимавшейся обсуждением и разработкой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), провести аудит подсчета голосов. Хотя юридической силы такой аудит не имеет, эксперты смогут проанализировать результаты голосования и убедиться в корректности работы системы.

Результаты проверки Общественный штаб собирается выложить в открытый доступ. По словам начальника управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, любой желающий сможет ознакомится с итогами дистанционного электронного голосования в Москве, расшифровать их и убедиться в их достоверности.

- Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит, - рассказал Артем Костырко.

Он отметил, что в открытый доступ также будет выложен файл с блокчейном и голосами, которые получены благодаря функции «отложенное решение». Изучив этот файл, можно понять, как формировался итоговый протокол.

- Мы подготовили презентацию по результатам голосования, там виден ход голосования, как записаны голоса по времени, - рассказал Артем Костырко. - Дальше на этот график мы положим уже расшифрованные голоса. Там видно, как каждую минуту прирастали голоса за ту или иную партию, того или иного кандидата.

Артем Костырко подчеркнул, что на основании такого статистического метода можно сделать однозначный вывод о законности подсчета голосов дистанционного электронного голосования.

Напомним, по итогам электронного голосования в Москве на выборах депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Единороссы собрали 49,82% голосов избирателей. На втором месте оказалась КПРФ: за коммунистов проголосовали 18,93% избирателей. На третьем месте ЛДПР с 7,55% голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Жители столицы могли отдать свои голоса на избирательных участках либо принять участие в дистанционном электронном голосовании. Для участия в электронном голосовании в Москве заранее зарегистрировались более двух миллионов человек. При этом явка на электронное голосование в столице по данным центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве на конец дня 19 сентября составила 96,5%.

В единый день голосования москвичи выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва, Московской городской думы в двух округах, а также муниципальных депутатов в Щукине.