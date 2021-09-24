Пассажиры метро совершили более 19 млн поездок со скидками по акции «Время ранних»

По акции «Время ранних» скидку на проезд вне часа пик ежедневно получают около 93 тысяч пассажиров московского метрополитена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажиры московского метро по акции «Время ранних» совершили более 19 миллионов поездок со скидками, сообщил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов. Проект был запущен 2 ноября прошлого года. Акция действует на самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, а также на Некрасовской. Вне часа пик пассажиры этих линий получают скидку на проезд.

- Проекту «Время ранних» почти год, и за это время совершено более 19 миллионов поездок со скидкой. Такое число сравнимо с населением Пекина, - отметил Максим Ликсутов. - Создание комфортных условий поездок в транспорте - одна из задач, поставленных Мэром Москвы. Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении железной дороги «до вокзала», в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам стало свободнее на 6,9%.

Таким образом, акция помогла разгрузить самый востребованный участок столичной подземки в утренний час пик. Заместитель мэра по вопросам транспорта рассказал, что сейчас по акции «Время ранних» скидку на проезд вне часа пик ежедневно получают около 93 тысяч пассажиров московского метрополитена. В рабочие дни по утрам до 7:15 и с 8:45 до 9:15 стоимость проезда на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях снижается до двух раз. По «Кошельку» карты «Тройка», например, одна поездка обходится пассажиру в 21 рубль. При оплате банковской картой и для тестировщиков системы оплаты Face Pay стоимость проезда составляет 23 рубля. Начисление бонусов по безлимитным билетам и билетам «Единый» на 60 поездок происходит еженедельно.