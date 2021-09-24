Более 10 млн туристов отдохнули в Подмосковье с начала года

С начала 2021 года в Подмосковье отдохнули боле 10,2 млн туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 10,2 миллиона туристов побывали в Московского области с начала текущего года. Самыми популярными городами для поездок стали Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.

«Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон», - приводит сообщение комитета по туризму Подмосковья телеканал «360».

Отмечается, что Сергиев Посад в этом году посетили более миллиона гостей. В Истре за тот же период побывали более 400 тысяч туристов. Более 100 тысяч гостей приезжали в Коломну и Зарайск с начала года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что турпоток в этом году может побить показатели прошлого года. Так, за весь 2020 год в регионе побывали 11 миллионов человек. Особой популярностью в период пандемии это направление пользовалось у жителей столицы.