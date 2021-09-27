Синоптик рассказал, что солнечная погода вернется в Москву к концу сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется солнечная погода. По прогнозу главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, ситуация наладится ближе к концу сентября. Но тепло будет недолгим, уже к началу октября вернется дождливая осень.

Солнечную погоду в Московский регион принесет высокое атмосферное давление. Москва окажется на западной периферии антициклона, тогда погода побалует жителей столицы.

- Но насколько долго продержится такая солнечная погода, пока что сказать сложно, — сообщила в беседе с NEWS.ru синоптик.

В свою очередь заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что до вторника в центральной части страны будет небольшие дожди. Ветер северный, но температура чуть выше нормы.

Ночь на среду — 0…+2 °С, местами туманы, днём в среду — +10…+12 °С, в четверг — +9…+14 °С, в пятницу — +10…+15 °С, в субботу — предварительный прогноз — +10…+15 °С.

Со среды, 29 сентября, показатели атмосферного давления начтут расти, сообщает Rt.