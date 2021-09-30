Синоптики Гидрометцентра объяснили причины отсутствия солнца в Москве

Синоптики объяснили причины отсутствия солнца в Москве Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Синоптики объяснили, что отсутствие солнца и низкая облачность являются особенностью антициклонов осеннего периода, под которые попала Москва. В городе устанавливается теплая погода, но небо при этом полностью закрыто облаками и тучами.

«Атмосферное давление будет высоким. Вот такая особенность осенних антициклонов – в один прекрасный день ласковый солнечный поток перекрывается низкой облачностью, которая формируется в инверсионном слое или под ним. Инверсия – это когда температура не падает, а повышается с высотой. При этом замедлено вертикальное перемешивание воздуха», - цитирует сообщение Гидрометцентра Москва 24.

Напомним, с приходом антициклона погода в столице значительно улучшилась: закончились дожди, температура воздуха поднялась. В первые дни октября синоптики обещают до 12-14 градусов тепла, слабый юго-западный ветер и переменную облачность без осадков, сообщает РИАМО.

Ранее специалист центра погоды Евгений Тишковец напомнил автомобилистам, что переходить на зимнюю резину пока рано. По его словам замена летней резины на зимнюю должна происходить после понижения среднесуточной температуры ниже плюс пяти градусов, а это произойдет не раньше 20 октября, передает телеканал «360».