В Гисметео рассказали, когда в Москве пойдет первый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гисметео рассказали, когда в Москве стоит ждать первый снег. Это произойдет во второй половине октября.

В ближайшие пару недель в столице задержится сухая и по-осеннему приятная погода. Осадков не ожидается, а температура воздуха будет снижаться плавно, без резких перепадов.

А вот после 14 октября ситуация изменится. Как рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

- Первый снег в перспективе очень дальний, и ближайшие две недели он точно не ожидается., - говорит синоптик в беседе с Life.

От отметил, что первый снег не задержится надолго. Буквально через несколько часов он растает, не оставив о себе и следа. А вот устойчивый снежный покров начнет формироваться значительно позже.

- Временный же снежный покров начинает формироваться в ноябре, а вот устойчивый — только в конце ноября, - говорит Старков.