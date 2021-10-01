В столице пройдёт международный экспортный форум «Buy in Moscow»

В этом году состоится первый крупный отраслевой форум для экспортеров «Buy in Moscow»

Международный экспортный форум «Buy in Moscow» пройдет 8 октября в Москве. Он станет началом кооперации между предприятиями разных стран в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является ключевой точкой выхода отечественных компаний на внешние рынки, - отметил заммэра. - По итогам семи месяцев 2021 года 16,3 процента несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву. За этот же период объём столичных поставок за рубеж достиг 17,47 миллиарда долларов. При этом за последние два года он увеличился почти в полтора раза – в аналогичном периоде 2019 года он составлял 13 миллиардов долларов, а по итогам семи месяцев 2020 года – 13,2 миллиарда долларов. Мы находимся в постоянном общении с московскими экспортерами, проводим для них телемосты с зарубежными странами для выявления точек соприкосновения, стратегические сессии, направленные на обсуждение проблем и барьеров. В этом году состоится первый крупный отраслевой форум для экспортеров «Buy in Moscow».

Организатором выступает Центр поддержки экспорта «Моспром». Форум объединит в себе три формата - деловую программу, состоящую из 6 дискуссионных мероприятии , коммуникационную площадку «Mosprom.Mentors», в рамках которой московские компании смогут получить консультации у экспертов ВЭД, а также стратегическую сессию по 5 приоритетным отраслям.

«Одна из задач форума – это обсуждение конкретных проблем, связанных с экспортной деятельностью, а также поиск решений, которые помогут компаниям увеличить своё присутствие на зарубежных рынках, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Поэтому мы проведем не только дискуссионные мероприятия в различных практико-ориентированных форматах, но и организуем стратегическую сессию и консультации по внешнеэкономической деятельности. Такое разделение поможет не просто поговорить о проблемах, но и получить помощь специалиста в финансовой или юридической сферах, а также в сфере внешнеэкономической деятельности, например, по логистике».

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте «Buy in Moscow». Участие возможно как в очном, так и в онлайн-формате.

Напомним, Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.