Ликсутов: Уровень шума на Каховской линии метро в составе БКЛ снизится на 10%

Новые участки Большой кольцевой линии московского метро станут тише на 10%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каховская линия метро после реконструкции станет тише. Приглушить громкие звуки помогут современные технологии укладки пути с пониженным шумом и вибрацией. По словам главы московского Департамента транспорта Максима Ликсутова, такие технологии применяются при строительстве новых участков Большой кольцевой линии московского метро, в том числе при реконструкции Каховской линии. Они позволяют снизить уровень шума на 10%.

- Не так давно мэр Москвы принял участие в техпусках участков Большой кольцевой линии с 9 новыми станциями и реконструированной «Каховской», - рассказал Максим Ликсутов. - При интеграции этой станции и всей Каховской линии в БКЛ на протяжении 13 километров применена современная технология укладки пути пониженного шума и вибрации. В результате шум от этого участка метро, построенного более полувека назад, снизится на 10%.

Глава столичного Дептранса подчеркнул, что снижение шума и вибрации оценят не только пассажиры метрополитена, но и местные жители, поскольку Каховская линия проходит неглубоко под землей. Современные способы укладки пути отличаются от технологий, применявшихся в 60-х годах прошлого века, когда она строилась. На новых участках метро и при реконструкции Каховской линии вместо деревянных шпал укладываются полушпалы пониженной вибрации, используется бесстыковой путь и более износостойкий тип рельса.

Напомним, станции метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» были открыты в 1969 году в составе Замоскворецкой линии. В 1995 году они были выделены в отдельную Каховскую линию – она стала самой короткой линией столичной подземки. В 2019 году линия была закрыта на реконструкцию и интеграцию с БКЛ.

В этом году в составе участка БКЛ «Мневники» будет открыта станция «Каховская». Две других станции – «Варшавская» и «Каширская» заработают при следующих запусках Большой кольцевой линии.