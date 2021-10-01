Ликсутов: Сервис перевозок по требованию «По пути» заработал в Новой Москве

Сервис перевозок по требованию «По пути» подвозит пассажиров до станции метро «Прокшино». Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для 90 тысяч жителей Новой Москвы метро стало еще доступнее: с 1 октября в округе запущен новый удобный сервис перевозок по требованию «По пути». Тридцать новых комфортабельных автобусов подвозят пассажиров до станции метро «Прокшино» и обратно. Об этом сообщил в Telegram-канале глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов.

- По поручению мэра мы улучшаем транспортную доступность Новой Москвы. С 1 октября после успешного тестирования здесь появится сервис перевозок «По пути». Почти для 90 тысяч жителей четырех поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее, - рассказал Максим Ликсутов. - Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более 3 тысяч поездок.

Сервис работает по требованию: чтобы воспользоваться поездкой, нужно заказать автобус через приложение «Московский транспорт». Пассажир выбирает нужную остановку в зоне доступности сервиса, и автобус подъезжает именно к ней. Это практически такси, но при этом стоимость поездки составит всего 46 рублей. При входе в автобус необходимо отсканировать QR-код, подтверждающий оплату проезда. Приложение «Московский транспорт» можно скачать на мобильный телефон в Google Play или в App Store.

На первом этапе автобусы будут возить пассажиров до метро «Прокшино» и обратно в зоне доступности сервиса. Планируется, что в дальнейшем сеть маршрутов сервиса перевозок по требованию «По пути» будет расширяться.