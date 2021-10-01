Фотовыставка «90 лет развивая Москву» открылась в Климентовском переулке

Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

В центре Москвы в Климентовском переулке открылась фотовыставка «90 лет развивая Москву», посвящённая 90-летию Департамента экономической политики и развития города. Экспозиция переносит зрителей в прошлое и показывает, как раньше выглядели знакомые всем места столицы. Фотографии демонстрируют радикальные перемены, которые произошли с нашим городом с начала XX века. На месте старых построек выросли современные кварталы. Заболоченный берег Москвы-реки превратился в самую известную набережную города. А вместо заброшенных полей и тупиковых улиц возникли спортивные арены, прогулочные зоны и городские парки.

Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

«Большой вклад в качественные изменения Москвы внёс Департамент экономической политики и развития города, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. - История Департамента началась в 1931 году, когда была создана Московская городская плановая комиссия со штатом всего в девять человек. В течение всего времени Мосгорплан находился на острие самых насущных проблем экономики Москвы, решал важные задачи развития и управления городом. Новаторские подходы в управлении городским хозяйством, теоретические и практические разработки Мосгорплана были востребованы не только в Москве, но и в других городах бывшего СССР».

Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Сегодня работу Мосгорплана продолжает Департамент экономической политики и развития города. Его специалисты ежедневно решают важнейшие задачи социально-экономического развития Москвы, проводят экономическую экспертизу проектов, программ и идей, которые ложатся в основу решений городских властей. Национальные проекты, государственные и инвестиционные программы, налоговая, бюджетная и тарифная политика Москвы – это лишь неполный перечень задач, в решении которых участвуют сотрудники Департамента.

Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Исторические фотографии Москвы предоставлены партнёрами фотовыставки – Информационным агентством ТАСС и Главным архивным управлением Москвы, а также музеем архитектуры имени А.В. Щусева и жителями города. Современные фотографии созданы известным московским фотографом-урбанистом Дмитрием Чистопрудовым, автором уникальных фоторепортажей о Москве, победителем престижных премий в области пейзажной, репортажной и архитектурной фотосъёмки.