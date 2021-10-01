Студент заплатит метро Москвы за падение на рельсы 250 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта история произошла еще в сентябре 2020 года и вот спустя год суд наконец-то разобрался, кто в ней прав, а кто виноват. Правы оказались обе стороны и виноваты тоже обе, но сумма компенсации оказалась слишком разной.

Год назад осенью на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии студент московского колледжа неожиданно сиганул вниз прямо под несущийся поезд. Машинист успел затормозить, и парень отделался травмой спины и легким испугом.

Пока «прыгуна», который шокировал даже своих друзей, доставали и отправляли в больницу, 17 минут движение поездов было затруднено.

Пришлось отменять 6 поездов и осуществить три внеплановые высадки пассажиров.

Как стало известно сайту mk.ru, представители метрополитена обратились в суд с просьбой наказать хулигана, который, по версии представителей подземки, был нетрезв.

Нагатинский суд Москвы выслушал доводы истца и частично удовлетворил все требования. Судья признал, что пассажир упал по неосторожности, да к тому же сейчас находится в затруднительном финансовом положении. В связи с этим компенсация потерянной выгоды была снижена для 250 тысяч рублей. Эту сумму студент должен выплатить подземке.

С таким решением парень не согласился и подал встречный иск к метрополитену, где отметил, что подземка – место повышенной опасности и перевозчик должен отвечать за моральное и физическое состояние пассажира.

Примечательно, что Нагатинский суд согласился и с этими доводами и обязал метрополитен компенсировать моральный вред парню. Его оценили всего в 5 тысяч рублей. Так что студент все равно остался должен.

Теперь стороны встретятся в апелляционной инстанции, которая продолжит выяснять, кто от инцидента пострадал сильнее.