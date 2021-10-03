Заммэра Ликсутов рассказал о результатах работы ЕДЦ метро за два года

Главная задача Центра - обеспечить стабильные, комфортные и безопасные поездки для пассажиров. Фото Д. Гришкина / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) московского метро задувает свечки на торте и празднует день рождения. Сегодня ему «стукнуло» два года. Напомним, в 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин открыл Единый диспетчерский центр, который стал ключевым звеном для работы городского рельсового транспорта.

Более 900 сотрудников Центра работают в режиме 24/7. Каждый день без перерыва на обед и выходных специалисты дистанционно и в режиме онлайн управляют всеми ключевыми системами метро, следят за жизнью подземки и реагируют на любые изменения. Да, это те самые люди, которые открывают дополнительные кассы и запускают резервные эскалаторы, когда они так нужны.

- Главная задача Центра — обеспечить стабильные, комфортные и безопасные поездки для пассажиров, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - За два года работники Единого диспетчерского центра решили свыше 1500 инцидентов различной степени сложности и обеспечили соблюдение графика движения поездов метро на 99,98 процента. В ближайших планах — интеграция в ЕДЦ всего пригородного железнодорожного транспорта.