Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 11:15

Заммэра Ликсутов рассказал о результатах работы ЕДЦ метро за два года

Специалисты круглосуточно обеспечивают работу городского рельсового транспорта
Светлана ВИКТОРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главная задача Центра - обеспечить стабильные, комфортные и безопасные поездки для пассажиров. Фото Д. Гришкина / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Главная задача Центра - обеспечить стабильные, комфортные и безопасные поездки для пассажиров. Фото Д. Гришкина / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) московского метро задувает свечки на торте и празднует день рождения. Сегодня ему «стукнуло» два года. Напомним, в 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин открыл Единый диспетчерский центр, который стал ключевым звеном для работы городского рельсового транспорта.

Более 900 сотрудников Центра работают в режиме 24/7. Каждый день без перерыва на обед и выходных специалисты дистанционно и в режиме онлайн управляют всеми ключевыми системами метро, следят за жизнью подземки и реагируют на любые изменения. Да, это те самые люди, которые открывают дополнительные кассы и запускают резервные эскалаторы, когда они так нужны.

- Главная задача Центра — обеспечить стабильные, комфортные и безопасные поездки для пассажиров, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - За два года работники Единого диспетчерского центра решили свыше 1500 инцидентов различной степени сложности и обеспечили соблюдение графика движения поездов метро на 99,98 процента. В ближайших планах — интеграция в ЕДЦ всего пригородного железнодорожного транспорта.

Единому диспетчерскому центру метрополитена исполняется два года