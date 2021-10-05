В бывшей промзоне «Сити-Север» в Москве появятся учебный центр и новые рабочие места

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В столице опубликован проект решения о комплексном развитии территории бывшей промышленной зоны «Сити-Север» в Пресненском районе по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Под комплексное развитие по проекту «Индустриальные кварталы» попадет участок бывшей промзоны общей площадью почти 4,6 гектара, - отметил заммэра. - В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 130 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 5,4 миллиарда рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тысяч рабочих мест».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения.

«В «Сити-Север» построят коммерческие помещения и офисы, которые займут более двух третей от общей площади застройки - 422 тысячи квадратных метров, - сказал глава ведомства. - Также планируется возвести коммерческий учебный центр и апартаменты площадью 7,7 тысячи и 150 тысяч квадратных метров соответственно».

Комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей. Напомним, КРТ позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве подписан в июле 2020 года. Это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.