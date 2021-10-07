Ликсутов: «Новыми станциями Большого кольца метро смогут пользоваться более 200 тысяч человек в день»

Участок Большой кольцевой линии метро с 10 станциями от «Мнёвников» до «Каховской» откроется для пассажиров в ближайшие месяцы. Пока специалисты проводят завершающие работы.

«По нашим подсчётам, этими станциями в будущем будут пользоваться более 200 тысяч человек в день, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - При этом тысячи пассажиров будут экономить до получаса в дороге ежедневно».

По его словам, благодаря новым станциям появятся альтернативные варианты маршрутов без необходимости пересадок в центре.

Напомним, Большая кольцевая станет самой протяженной линией в московском метро. Ее длина составит 70 километров. Полный пуск БКЛ планируется в конце 2022 – начале 2023 года.

«У нас есть поручение мэра Москвы сделать поездки по новой кольцевой максимально комфортными, поэтому пассажиров будут обслуживать только современные поезда «Москва 2020», - заявил Ликсутов. - Прогнозируем, что уже через два года после полного пуска пассажиропоток этой линии составит 750 тысяч человек в сутки. Это больше, например, чем всё население Тольятти. БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире».