Предприниматели могут арендовать у города более 170 нестационарных торговых точек

Среди сезонных «зимних» лотов на торгах выставлены около 50 площадок под размещение елочных базаров в разных округах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Инвестиционном портале Москвы представлены более 170 нестационарных торговых объектов и площадок для аренды. Предприниматели смогут открыть в них пункты проката, торговые точки, предприятия общественного питания.

«Торги на право аренды и размещения нестационарных торговых объектов проводятся в Москве регулярно, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Сейчас от города выставлено более 170 точек во всех округах столицы. Их площадь составляет от 2,5 до более 400 квадратных метров. Всего с начала 2021 года реализовано около 380 подобных объектов. Арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет».

Больше всего таких адресов - на юго-западе Москвы (34 точки). Самая крупная площадка на 413 квадратных метров находится в парке «Фили», на пересечении улиц Барклая и Новозаводской. Ее начальная цена на аукционе 1050 рублей за метр в год. Место подойдет для общественного питания.

Среди сезонных «зимних» лотов на торгах выставлены около 50 площадок под размещение елочных базаров в разных округах города. Их площадь - от 12 до 50 квадратных метров, а начальная цена варьируется от 15 тысяч рублей до 250 тысяч рублей за сезон.

«За девять месяцев 2021 года на право аренды существующих нестационарных торговых объектов или размещения новых претендовали почти 1,7 тысячи участников, - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4,4 участника на лот. Общая стоимость аренды НТО по итогам торгов превысила 29,5 миллиона рублей».

Подробная информация о лотах - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Принять участие в торгах можно на сайте Росэлторг.