Переселение по программе реновации началось уже в 60 районах Москвы

Новые квартиры сейчас получают участники реновации в 60 районах столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые квартиры сейчас получают участники реновации в 60 районах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Расселение жителей старых домов идет во всех округах города, - отметил заммэра. - С момента запуска программы под заселение передано 126 новостроек. В них сегодня переселяются жители 360 старых домов».

По его слова, более 40 тысяч переехали в новое жилье. Только в течение этого года запланировано начать переселение 30 тысяч жителей.

Для будущих новоселов в столице построили всего 155 домов на два миллиона квадратных метров.

«В стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров», - рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Напомним, программа реновации жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около миллиона москвичей. В списке сноса - 5 176 устаревших домов примерно на 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Во всех округах столицы подобраны 523 стартовые площадки на 8,3 миллиона квадратных метров жилья.

Подробнее о реновации - на официальном сайте мэра Москвы.