Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2021 16:24

Московский трамвай получил международную премию в номинации «Проект года»

Эксперты Global Light Rail Awards оценили его надежность и новые технологии
Ксения БОГДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Московский трамвай второй год подряд становится победителем международной премии Global Light Rail Awards.

Московский трамвай второй год подряд становится победителем международной премии Global Light Rail Awards.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский трамвай второй год подряд становится победителем международной премии Global Light Rail Awards. Эта престижная награда считается «Оскаром» в сфере городского рельсового транспорта. В конкурентной борьбе столица России обошла транспортные системы Великобритании и Венгрии, победив в номинации «Проект года». Об этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- Трамвай - один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у трамвайной сети новый оператор - Московский метрополитен, - сообщил Максим Ликсутов. - Мы изменили подход к управлению инфраструктурой - взяли жёсткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надёжным и современным наземным транспортом. Применение новых технологий и программ как раз отметило жюри международного конкурса. По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк.

Международное жюри оценило синергию опыта и технологий старейшего наземного транспорта - трамвая и технических решений и надежности Московского метрополитена. Эксперты отметили масштаб развития московского трамвая и удобство его сервисов для пассажиров.

В 2020 году московский трамвай также стал победителем премии Global Light Rail Awards: его наградили как «самую развивающуюся систему».

Напомним, московские трамваи передали в ведение Московского метрополитена в начале 2021 года. В ближайшее время этот вид городского общественного транспорта ждут масштабные перемены. В 2023 году в столице планируется полностью обновить парк трамваев. На всех линиях будут работать только современные модели вагонов. Сейчас в городе действуют 38 трамвайных маршрутов. Общая протяженность путей составляет 418 километров.