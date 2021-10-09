Московский трамвай получил международную премию в номинации «Проект года»

Московский трамвай второй год подряд становится победителем международной премии Global Light Rail Awards. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский трамвай второй год подряд становится победителем международной премии Global Light Rail Awards. Эта престижная награда считается «Оскаром» в сфере городского рельсового транспорта. В конкурентной борьбе столица России обошла транспортные системы Великобритании и Венгрии, победив в номинации «Проект года». Об этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- Трамвай - один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у трамвайной сети новый оператор - Московский метрополитен, - сообщил Максим Ликсутов. - Мы изменили подход к управлению инфраструктурой - взяли жёсткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надёжным и современным наземным транспортом. Применение новых технологий и программ как раз отметило жюри международного конкурса. По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк.

Международное жюри оценило синергию опыта и технологий старейшего наземного транспорта - трамвая и технических решений и надежности Московского метрополитена. Эксперты отметили масштаб развития московского трамвая и удобство его сервисов для пассажиров.

В 2020 году московский трамвай также стал победителем премии Global Light Rail Awards: его наградили как «самую развивающуюся систему».

Напомним, московские трамваи передали в ведение Московского метрополитена в начале 2021 года. В ближайшее время этот вид городского общественного транспорта ждут масштабные перемены. В 2023 году в столице планируется полностью обновить парк трамваев. На всех линиях будут работать только современные модели вагонов. Сейчас в городе действуют 38 трамвайных маршрутов. Общая протяженность путей составляет 418 километров.