В Московской области зафиксировали рекордные заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области были зафиксированы рекордные заморозки. Среднесуточные температуры побиты 9 и 11 октября, холоднее всего оказалось в Коломне.

Там столбики термометров опускались до минус 4,1 градусов. Столь низкие температуры в начале октября в последний раз фиксировались в 2014 и 2009 годах.

Синоптики объясняют, что к резким перепадам температур привела антициклональная погода, которая установилась на территории центральной части страны.

В дневные часы воздух прогревается до +10…+13 градусов, а вот ночами почти повсеместно около ноля, а местами фиксируются отрицательные значения, сообщает Подмосковье сегодня.

Первые заморозки в Москве были зафиксированы 7 октября, скоро среднесуточная температура приблизится к нулевой отметке, а к концу октября синоптики обещают москвичам первый снег.

Согласно прогнозам экспертов, скорее всего, предстоящая зима будет снежной и морозной, сообщает RT.

В некоторых российских регионах — на Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале — уже были зафиксированы пурга и снегопады.