Зачем бизнесу дизайнер, если есть инженер

Причём оценивается не только внешний вид, но и такие нематериальные факторы как свойства материалов, инженерные решения, соответствие модным трендам, удобство, понятность для пользователя и даже пробуждение конкретных эмоций.

Всё это дизайнер должен связать вместе и только после этого выдать продукт.

Все этапы создания дизайнерского продукта вы сможете увидеть 27 октября в Конгресс-центре «Технополис Москва» на выставке концептов, подготовленных студентами профильных факультетов и молодыми специалистами.

В ходе мероприятия будут детально рассмотрен целый ряд практических аспектов

-Бизнес-блок: Как создать работающий дизайн?

-Блок «Проектирование»Зачем продукту дизайнер, если есть инженер? Здесь речь пойдёт о взаимосвязи дизайна и инженерной проработки продукта.

- Блок «Тренды»: Как начать работать с трендами уже сегодня? Поговорим о современных тенденциях в мире промдизайна.

-Образовательный блок: Как преподают в отраслевых учебных заведениях и как готовят студентов к современным запросам рынка?

В рамках мероприятия пройдут мастер-класс для студентов, выставка концептов, подготовленных студентами профильных факультетов. Развернётся дискуссия о промышленном дизайне. Обменяться мыслями о работе и получить новые контакты можно будет в блоке «Нетворкинг».

Посетители попробуют себя в роли инвесторов и проголосуют за лучший проект прямо на выставке.

Участника, набравшего наибольшее количество голосов, ждёт памятный приз от ОЭЗ «Технополис Москва».

Подробности на сайте.