Самозанятых в Москве насчитали более 750 тысяч человек

Каждый четвертый самозанятый в России зарегистрирован в Москве. Их количество в столице уже превышает 750 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый четвертый самозанятый в России зарегистрирован в Москве. Их количество в столице уже превышает 750 тысяч. Доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения города. Цифра становится все больше - ежемесячный прирост составляет 30-35 тысяч человек. Этот сегмент столичной экономики относится к самым быстрорастущим.

Особенно популярны среди самозанятых — репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

В 2020 году в Москве утвержден региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)». Это одно из опорных направлений реализации в столице национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, - 406 тысяч, - отметила заммэра Наталья Сергунина. - А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей».

Городской бюджет пополняется в том числе и за счёт таких налогов.

«Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей».

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, растет и суммарный доход самозанятых.

«С начала 2019 года до 1 сентября 2021-го он составил 232 миллиарда рублей — 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России, - отметил глава ведомства. - Средний размер чека к началу осени достиг 2332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября 2020-го».

НА ЗАМЕТКУ

Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% - при работе с ИП и компаниями.

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos представлена экосистема «Все о самозанятости от А до Я». Здесь рассказывается, кто может стать самозанятым, публикуется информация о бесплатных образовательных мероприятиях.