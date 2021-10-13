ДИТ: Портал мос.ру не планирует передавать фотографии пользователей

Появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что персональные данные из профилей пользователей портала mos.ru были переданы полиции, не соответствуют действительности. В пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) опровергли эту информацию, отметив, что портал mos.ru не планирует никому передавать фотографии пользователей.

- В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru, - сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных Москвы) - система видеонаблюдения, предназначенная для повышения уровня безопасности жителей Москвы, пользователями которой являются МВД, МЧС, службы городского управления, а также (по запросу) жители столицы. В частности, пользователи ГИС ЕЦХД получают доступ к архиву видеозаписей и к видеоинформации, поступающей с московских камер наблюдения в режиме реального времени.

В департаменте информационных технологий Москвы подчеркнули, что ГИС ЕЦХД в свою очередь имеет аттестацию и защищена в соответствии с законодательством РФ. Единый центр хранения и обработки данных Москвы оснащен всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такого рода информации.