Три новых greenfield-проекта запустят в «Технополисе Москва»

Одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2022 года новые производства микроэлектроники и медтехнологий заработают на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». В строительство трех современных заводов инвесторы вложат суммарно более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля, - заявил заместитель мэра. - При этом, в особой экономической зоне столицы для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости. Строительство новых производств в сфере электроники и медицины, а также запуск производственных линий резиденты ОЭЗ Москвы планируют завершить до конца следующего года. Общий объем инвестиций в проекты превысит восемь миллиардов рублей. Всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы».

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники. Ещё два специализируются на производстве лекарств.

«Общая площадь застройки трех заводов составит почти 100 тысяч квадратных метров, - сказал глава ведомства. - Предприятия в медицинской сфере будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней. Второй завод будет нацелен на изготовление препаратов для лечения онкологических заболеваний. Новые заводы в Алабушево усилят активность кластеров микроэлектроники и медицинских технологий, развивающихся на территории ОЭЗ столицы».

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, резиденты столичной ОЭЗ активно включаются в проекты по созданию новых производств.

«Помимо нулевой ставки налога на землю, имущество и транспорт, они получают льготы по аренде земли, - уточнил Дегтев. - Ее стоимость рассчитывается по ставке 2% от кадастровой стоимости земельного участка плюс понижающий коэффициент».