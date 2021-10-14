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Экономика14 октября 2021 9:19

Закупки Москвы у индивидуальных предпринимателей и физлиц выросли на 60 процентов

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, что благодаря поддержке города малый бизнес получает дополнительный канал сбыта
Иван ЛУКИН
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Портал поставщиков становится более востребованным благодаря успешному внедрению, в том числе, технологий искусственного интеллекта

Портал поставщиков становится более востребованным благодаря успешному внедрению, в том числе, технологий искусственного интеллекта

Фото: Shutterstock

На Портале поставщиков Москвы с начала года объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил 10,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 9 месяцев 2021 года объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через Портал поставщиков вырос на 60,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 6,8 миллиарда рублей, и на 153 процента в сравнении с 2019 годом, когда объем закупок достиг 4,3 миллиарда рублей», - отметил заместитель мэра.

Портал поставщиков сегодня стал не только инструментом для проведения закупок в интересах Москвы и субъектов РФ, но и инструментом поддержки малого бизнеса, который получает дополнительный канал сбыта. Это приобретает особое значение, так как из-за пандемии многие ИП столкнулись с трудностями.

«О значении закупок, проводимых на Портале поставщиков, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц говорит тот факт, что за последние годы выросли не только общие объемы и количество транзакций, но и средний размер сделки, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Если за 9 месяцев 2019 года он составлял порядка 94 тысячи рублей, то за тот же период 2020 года – более 121 тысячи рублей, а в 2021 году – превысил 142 тысячи рублей».

Онлайн-площадка постоянно улучшается с помощью новых технологий.

«Портал поставщиков становится более востребованным благодаря успешному внедрению, в том числе, технологий искусственного интеллекта, а также совершенствованию и развитию сервисов, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. - Нейронные алгоритмы упрощают работу при создании новых товарных единиц каталога, а в случае появления вопросов по работе с порталом всегда можно получить оперативную обратную связь. На сегодня уже более 80 процентов обращений обрабатывает чат-бот портала».

НА ЗАМЕТКУ

Для участия в закупках на Портале поставщиков индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица. Самозанятые могут регистрироваться как физические лица, но для работы им потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Все пользователи Портала поставщиков могут участвовать как в закупках по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.