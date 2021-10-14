Участок трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от Боровского до Киевского шоссе готов более чем на треть

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» участок от Боровского до Киевского шоссе построен на 35 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» разделено на пять этапов, - отметил заммэра. - Участки от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово» открылись в 2018 и 2019 годах. Сейчас идет прокладка отрезка от Боровского шоссе до Киевского шоссе».

По его словам, специалисты возводят эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе и два подземных пешеходных перехода - в районе пересечения с улицей Новоорловская и в районе пересечения с Проектируемым проездом № 6662. При этом продолжается строительство очистных сооружений и дорожного полотна, переустройство инженерных коммуникаций.

«По двум оставшимся участкам сегодня также идет работа, - сказал Бочкарев. - Участок от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны уже спроектирован, проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. А по участку от улицы Поляны до Варшавского шоссе сейчас ведется проектирование».

Напомним, трасса проходит от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее – через Киевское и Калужское шоссе до Варшавского шоссе. Маршрут связывает четыре магистрали, а также развивающиеся районы Новой Москвы.

СПРАВКА «КП»

Магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» прокладывают участками.

Первый из них открылся в 2018 году – от Киевского до Калужского шоссе. Движение запустили по четырем полосам в обе стороны.

Через год открыли второй участок – от Калужского шоссе до улицы Александры Монаховой. В него входит уникальный тоннель длиной два километра. На одном уровне здесь проходит основной маршрут трассы, съезд и заезд с новой дороги на Калужское шоссе и два тоннеля Сокольнической линии метро.

Сейчас строится третий участок магистрали – от Боровского до Киевского шоссе.

Заключительным этапом дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» станет открытие новых многоуровневых развязок от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляны в районе Южное Бутово.

Полностью запустить магистраль планируется в 2024 году.