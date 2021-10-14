«Таможенные преференции для представителей высокотехнологичного бизнеса» станут предметом обсуждения в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» 1 ноября 2021 года

Как получить статус российского производителя, подтвердить страну происхождения своей продукции и быть в тренде инноваций в сфере декларирования соответствия техническим регламентам ТС произведенной в РФ продукции с использованием иностранного сырья и комплектующих, а также готовой импортной продукции, поступающей из-за рубежа, обсудят участники конференции «Таможенные преференции для представителей высокотехнологичного бизнеса», которая состоится в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» 1 ноября 2021 года.

Собравшиеся обсудят лучшие практики управляющих компаний особых экономических зон московского региона, а также успешные кейсы резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», где собственные зоны таможенного контроля открыли пять компаний, специализирующихся на производстве композитных материалов, интерактивного оборудования, медицинских расходных материалов и реанимационного оборудования.

Для участия в качестве спикеров приглашены:

- Георгий Петров, советник президента Торгово-промышленной палаты России

- Евгений Ильичев, директор Департамента экспертизы и сертификации ТПП РФ;

- Павлова Мария Анатольевна, кандидат экономических наук. Аналитик;

- Ковалева Ольга Александровна, Директор таможенной инфраструктуры ОЭЗ “Технополис Москва”

- Кедров Антон, Руководитель Департамента закупок и логистики НТЦ “Приводная техника”;

- резиденты ОЭЗ “Технополис Москва”.

Конференция будет полезна:

- для руководителей наукоемких предприятий Москвы и Московской области;

- для резидентов особых экономических зон и технопарков;

- для руководителей подразделений ВЭД и предприятий экспортеров высокотехнологичной продукции;

- для руководителей подразделений ВЭД предприятий, импортирующих комплектующие, сырье и оборудование для производства высокотехнологичной продукции;

- для руководителей предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию для российского рынка потребителей.

Мероприятие пройдет в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» (Волгоградский пр-т., д. 42, к. 5).

Начало конференции в 10:00.

Ознакомиться с подробной информацией и списком партнеров, а также подать заявку на участие можно на сайте ОЭЗ «Технополис Москва».

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