В московском метро запустили тематический поезд «Моспром космический»

Фото предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

С 14 октября на Арбатско-Покровской линии метро москвичи и гости столицы могут прокатиться на тематическом поезде «Моспром-Космический». В пути пассажиры увидят более 200 фотографий в салоне вагонов. Архивные снимки рассказывают об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса. Передвижная выставка будет курсировать в подземке шесть месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва – колыбель отечественной космонавтики, именно в столице зарождалась ракетно-космическая отрасль, - отметил заммэра. - Сегодня на территории города располагаются более 40 профильных предприятий по космической тематике. На производственных площадках московские ученые, инженеры и конструкторы делают спутники, еду и одежду для космонавтов, зеркала для антенн, элементы интерьера, специальную краску для покрытия летательных аппаратов и многое другое, что входит в систему жизнеобеспечения и комфортного пребывания в космосе космонавтов. Проект «Моспром-Космический» приурочен к 60-летию первого полёта человека в космос и Дню Московской промышленности».

Проект создан при поддержке госкорпорации Роскосмос. На снимках - история космонавтики, спутники, ракеты и пилотируемые полеты. Отдельный вагон посвятили Юрию Гагарину. В нем собраны не только фото легендарного космонавта, но и интересные факты о людях и предприятиях, которые обеспечили безопасный пилотируемый полет в космос.

«Запускать тематические поезда, приуроченные к важным событиям, стало традицией мосметро, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Состав «Моспром космический» объединил сразу два праздника — 60-летие первого полёта человека в космос и День московской промышленности. Оформление вагонов посвящено людям и технологиям, которые сделали космос ближе».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, немало выдающихся открытий и сегодня.

«Одними только резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва» за последние годы запатентовано более 100 разработок, - рассказал глава ведомства. - Большая часть изобретений – заслуга компаний зеленоградских площадок, которые уже признаны родоначальниками космического направления микроэлектроники. Поэтому на передвижной выставке внимание уделено не только истории развития отечественной космонавтики, но и настоящему и будущему этой отрасли».