Роспотребнадзор: Вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций

Москвичи, еще не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут привиться первым компонентом вакцины до 1 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организации Москвы до 1 января 2022 года должны будут вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию Роспотребнадзора. Об этом сегодня на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников, - рассказал Сергей Собянин. Глава города уточнил, что соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи, еще не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут привиться первым компонентом вакцины до 1 декабря 2021 года. Сергей Собянин напомнил, что благодаря масштабной вакцинации в Москве создана значительная прослойка людей, защищенных от ковида. Около 5 миллионов жителей столицы уже получили первый компонент вакцины. Главным образом это люди среднего возраста.

Глава города подчеркнул, что московская система здравоохранения полностью адаптировалась к работе в условиях пандемии. Больницы города имеют возможность увеличивать число мест в ковидных отделениях, не снижая при этом объемы экстренной и плановой помощи. Созданный за время пандемии запас прочности позволил столице пережить сентябрь и большую часть октября этого года без дополнительных ограничительных мер. Однако в этом году осень принесла повышенную заболеваемость ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в 2021 году. Из-за этого эпидемиологическая обстановка остается напряженной.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 городские власти вводят домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими болезнями.

- С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, - сообщил Сергей Собянин.

При этом мэр уточнил, что пожилые горожане и люди с хроническими заболеваниями могут не соблюдать домашний режим, если в течение последних шести месяцев они переболели COVID-19 или прошли вакцинацию от коронавируса.

Глава города также объявил о том, что на предприятиях Москвы вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников, включая людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

- Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, - сообщил Сергей Собянин.

Напомним, по данным на 19 октября суточная заболеваемость коронавирусом в Москве впервые с 13 октября опустилась ниже 6 тысяч случаев. В столице выявили 5,7 тысяч заболевших COVID-19.