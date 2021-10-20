В столице предприниматели могут арендовать еще 108 помещений по льготной ставке

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С января 2021 года в столице расширили перечень столичной недвижимости для имущественной поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Одна из мер поддержки столичного малого предпринимательства – проведение специализированных аукционов по аренде нежилой недвижимости, - отметил заммэра. - С начала года на льготных торгах реализовано 263 лота площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Перечень таких объектов пополняется несколько раз в год. В этом году он пополнился на 108 объектов. Их общая площадь почти 6,6 тысячи квадратных метров».

Начальная льготная ставка на спецторгах составляет тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и 4750 рублей - для помещений на первых этажах и выше. Лоты для этих торгов подбираются из ранее сформированного перечня объектов недвижимости, предназначенных для поддержки МСП и самозанятых. За прошедшие четыре года в реестре были собраны 1877 нежилых помещений общей площадью почти 218 тысяч квадратных метров (полный список - на портале mos.ru в разделе «Департамент городского имущества - вкладка «Документы»). Это как свободные, так и уже арендованные помещения. При расторжении договоров объекты могут вновь вовлекаться в оборот и выставляться на торги.

«Больше всего объектов, включенных в реестр для поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 году, находится на севере столицы – 28 коммерческих помещений общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Чуть меньше на юге – 25 помещений в 1,9 тысячи квадратных метров. На востоке города – десять объектов общей площадью около 300 квадратных метров. До конца года планируется внести в перечень еще порядка 100 помещений площадью пять тысяч квадратных метров».

Участниками спецторгов могут быть только представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр субъектов МСП, который опубликован на сайте Федеральной налоговой службы, а также самозанятые.

Подробнее о лотовой документации, характеристиках и процедуре городских торгов - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Информация также публикуется на сайте «Единой электронной торговой площадки».