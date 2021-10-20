«Желтый уровень» погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Причиной стал сильный ветер, который прогнозируют синоптики. По данным Гидрометцентра страны, порывы могут достигать до 18 метров в секунду.

В связи с этим 20 и 21 октября будет сохраняться опасность.

- «Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, - цитирует сообщение синоптиков РИАМО.

В Москве предупреждение объявлено с 12:00 20 октября до 21:00 21 октября. В Московской области с 10:00 20 октября до 21:00 21 октября.

Синоптики отмечают, что характер погоды в столице начал меняться и дело идет к зиме.

18 октября москвичи стали свидетелями первого снега.

- В ночь на 20 октября в столице также местами ожидался небольшой снег и слабая гололедица. Температура опускается к нулю. При этом наступление климатической зимы ожидается 10 ноября, - рассказал "Москве 24" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

А вот в ряде российски регионов зима уже наступила. Самый большой сюрприз преподнесла погода жителям Мурманска. Там снег, который начался в ночь с 19 октября, к утру превратился в метель и завалил все дороги. Хуже всего пришлось автомобилистам, которым пришлось экстренно «переобувать» свои машины, сообщает ОТР.