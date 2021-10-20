Фонарный столб упал на грузовик на Строгинском мосту в Москве Фото: Александр БОЙКО

Сегодня на Строгинском мосту около 10.45 могло случиться очередное ЧП. Трафик в это время на этом участке шоссе всегда очень плотный, а пробка до полудня - норма: с лета идет ремонт, и три полосы свели до двух. Но сегодня движение на мосту перекрыла мачта дорожного освещения. Не выдержала...

- Раздался грохот, в салон вышла вагоновожатая и заявила: Все приехали, фонарный столб на дорогу упал, будем ждать технику, кто не хочет ждать идите пешком, - сообщает корреспондент сайта kp.ru с места событий.

Инцидент произошел около 10:45 по московскому времени Фото: Александр БОЙКО

Когда пассажиры вышли из трамвая, оказалось, что на проезжую часть завалилась мачта городского освещения. Ее основание, которое держало ее в вертикальном положении со времен СССР сгнило до состояния решета. На рыхлой ржавчине оказалось несколько слоев серой краски, которая и скрывала его реальное состояние.

Столб упал сначала на провода, потом завалился на кузов грузовой машины строительной компании, которая проводит ремонт моста. Если бы не грузовик, мачта легко бы перерубила пару машин и проходящий мимо трамвай.

Это происшествие на Строгинском мосту не первое Фото: Александр БОЙКО

- Работаем отбойными молотками, вибрации, вот и не выдержал, - поставил диагноз проржавевшей конструкции прораб в оранжевой жилетке.

Трафик в это время на этом участке шоссе всегда очень плотный, а пробка до полудня - норма Фото: Александр БОЙКО

Отметим, что на мосту стоят еще десятки таких опор дорожного освещения. Остается надеяться, что их демонтируют в ближайшие дни и заменят на новые. Хотелось бы обойтись без ЧП и трагедий.

Когда пассажиры вышли из трамвая, оказалось, что на проезжую часть завалилась мачта городского освещения. Фото: Александр БОЙКО

Дептранс Москвы в связи с реконструкцией Строгинского моста порекомендовал столичным водителям в ближайшие месяцы выбирать маршруты объезда по проспекту Маршала Жукова или Волоколамскому шоссе.