В московском метро за год продезинфицировали более 5 тысяч километров тоннелей

Поезда московского метро не только красивые, но и безопасные для здоровья. Фото: Евгения ГУСЕВА

Столичный метрополитен с наступлением пандемии коронавируса серьезно повысил меры безопасности. Только с начала 2021 года сотрудники московской подземки продезинфицировали более 5 тысяч тоннелей, сообщает Telegram-канал городского Департамента транспорта.

- Мы продезинфицировали 5335 километров тоннелей в мосметро за 2021 год - это расстояние от Москвы до Парижа и обратно, - рассказал вице-мэр столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дезинфекция перегонов проводится раз в три месяца по ночам. Промывочные машины следуют по тоннелям с минимальной скоростью – не больше 5 километров в час, чтобы обработка была качественной.

- Те меры по дезинфекции, которые применялись в московском транспорте ещё до пандемии, сейчас работают для сохранения нашего здоровья. Например, в метро, нашем основном перевозчике, по поручению мэра Москвы еще с 2012 года все новые поезда оснащаются автоматической системой обеззараживания воздуха, сейчас их уже более 55%, - отметил Максим Ликсутов.

С марта 2020 года тоннели в московском метро начали промывать со специальным дезинфицирующим средством, рекомендованным Роспотребнадзором. За одну ночь работы тоннелемоечные машины распыляют более 504 литров раствора антисептика. Такие масштабные меры по дезинфекции больше не применяются ни в одной стране мира, подчеркнул глава столичного Дептранса.