В столице расширили список стартовых площадок для программы реновации

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Столичные власти утвердили адреса новых стартовых площадок для программы реновации. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь из 533 земельных участков под будущие новостройки 153 находятся на месте сносимых домов. Дополнительные места для строительства выбрали в четырех округах и девяти районах города (см. список ниже).

«Перечень стартовых площадок увеличился на 10 территорий, из которых восемь формируются на месте сноса отселяемых домов, включенных в программу реновации, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - После отселения и сноса на их месте планируется новое строительство многоквартирных домов в соответствии с разрабатываемой градостроительной документацией».

По его словам, для участников реновации уже построены 155 домов площадью два миллиона квадратных метров, из которых под заселение передано 126 жилых корпусов. Еще более 300 домов проектируются и строятся. Из них проекты готовятся по 154 объектам на 3 миллиона «квадратов», а 150 домов на 2,5 миллиона «квадратов» - возводятся.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, город планомерно приступает ко второй волне программы реновации. «После сноса зданий на 153 территориях новое жилищное строительство обеспечит квартирами более 90 тысяч жителей, - уточнил глава Департамента. - В столице делается все, чтобы ускорить программу».

«Включение новых адресов в перечень стартовых площадок позволит построить дополнительно 128,6 тысячи квадратных метров жилья для переселения участников программы, - заявил Андрей Бочкарёв. - Строительство на этих участках позволит расселить 26 старых домов с 1 840 квартирами и предоставить комфортное жилье 4,7 тысячи москвичей».

Напомним, программа реновации жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около 1 миллиона горожан. Под расселение попадают 5176 домов.

КОНКРЕТНО

Где находятся новые стартовые площадки

- Ул. Дурова, вл. 3 в районе Мещанский

- Ул. 2-я Дубровская, вл. 1 в Таганском районе

- Ул. Илимская, вл. 5 в Лианозово

- Ул. Академика Комарова, вл. 6-8 в Марфино

- Отрадный проезд, вл. 6-8 в районе Отрадное

- Ул. Вересковая, вл. 6 в Свиблово

- Ул. Кржижановского, вл. 31 в Котловке

- Ул. Свободы, вл. 7-9 и Сосновая аллея, вл. 4 в районе Покровское-Стрешнево

- 1-й Волоколамский проезд, вл. 7, корп. 1 в Щукино.