Каникулы в школах Москвы начнутся 28 октября

Школьные каникулы в Москве начнутся 28 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьные каникулы в столице начнутся 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ученики школ и воспитанники детских садов отправятся на отдых раньше обычного. Об этом глава города рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций, - написал Сергей Собянин.

Указ о сроках школьных каникул опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Сергей Собянин предупредил, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в муниципальных детских садах будут организованы дежурные группы. Мэр также отметил, что школы, вузы и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия для учащихся, но только в онлайн-формате.