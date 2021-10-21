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Общество21 октября 2021 12:55

Каникулы в школах Москвы начнутся 28 октября

Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 дети отправятся на отдых раньше
Ксения БОГДАНОВА
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Школьные каникулы в Москве начнутся 28 октября.

Школьные каникулы в Москве начнутся 28 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьные каникулы в столице начнутся 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ученики школ и воспитанники детских садов отправятся на отдых раньше обычного. Об этом глава города рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций, - написал Сергей Собянин.

Указ о сроках школьных каникул опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Сергей Собянин предупредил, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в муниципальных детских садах будут организованы дежурные группы. Мэр также отметил, что школы, вузы и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия для учащихся, но только в онлайн-формате.