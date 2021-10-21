Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов для посещения массовых мероприятий. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Кроме того, с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, - говорится в сообщении. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что организаторам мероприятий с количеством участников менее 500 человек также рекомендовано принять аналогичные решения.

Ранее мэр города объявил о том, что ноябрьские праздники в Москве будут продлены. Выходные дни в столице начнутся 28 октября и продолжатся до 7 ноября. Длинные выходные помогут городу остановить распространение коронавирусной инфекции. На этот период приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 раньше начнутся и школьные каникулы: дети отправятся на отдых с 28 октября. Также будет приостановлена работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Мэр столицы предупредил, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в муниципальных детских садах будут организованы дежурные группы.