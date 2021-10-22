В Хабаровский край из федерального бюджета удалось дополнительно привлечь почти 14 миллиардов рублей

Глава региона подчеркнул, что региональный бюджет будет социально ориентированным. Фото: правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев провел пресс-конференцию, посвященную Дню рождения Хабаровского края. В ходе выступления он ответил на вопросы журналистов. В частности, губернатор рассказал, что сейчас ведется активная работа над проектом краевого бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов.

Михаил Дегтярев обратил внимание на то, что в текущем году в регионе наметился стабильный рост собственных налоговых и неналоговых доходов.

- Рост поступлений оценивается в пределах 10-12% к 2020 и к 2019 годам, - уточнил глава региона.

Михаил Дегтярев отметил, что от правительства страны идет стабильная поддержка. В течение 2021-го года из федерального бюджета удалось дополнительно привлечь почти 14 млрд рублей.

- Мы получили пять млрд рублей на здравоохранение, в том числе на борьбу с COVID-19, больше двух миллиардов на дороги, дополнительная дотация два млрд рублей стала своевременной помощью от Правительства РФ и пошла на ремонт в школах, оснащение спортплощадок, покупку автомобилей для пожарных и для наших врачей. Мы продолжили финансировать льготный пролет в северные районы края, - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор подчеркнул, что региональный бюджет будет социально ориентированным. Проект главного финансового документа края направлен на достижение целей, обозначенных в указах и поручениях президента страны.

- На финансирование социальных отраслей будет направлено 75,7 млрд рублей или 66,1 % от расходов бюджета края, - уточнил Михаил Дегтярев.

Доходы краевого бюджета на 2022 год составят 113,9 миллиардов рублей, на 2023 год – 117,1 млрд рублей, на 2024 год – 120,9 млрд рублей. На 2022-й год дефицит бюджета Хабаровского края составит полмиллиарда рублей, на 2023 и 2024 годы - бюджет бездефицитный.

Кроме того, впервые с 2012 года запланирована стабилизация государственного долга Хабаровского края и его поступательное снижение.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что региональное правительство выполнит перед жителями края все взятые на себя обязательства.