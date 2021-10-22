Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

Число инфицированных COVID-19 может обновить исторический рекорд, предупредил мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в конце этой недели могут быть зафиксированы рекордные за всю историю пандемии показатели заболеваемости. Число инфицированных COVID-19, скорее всего, превысит все предыдущие значения, предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

- Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса «дельта», дает достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей, - рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава города подчеркнул, что вводить QR-коды в качестве ограничительных мер нужно дозировано и с обязательной масштабной экономической поддержкой пострадавших от пандемии отраслей.

- Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить ее на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По Москве мы видели летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% даже с учетом работы летних веранд, но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике. Поэтому такие меры нужно вводить дозировано, спокойно, с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики, - подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин напомнил, что в ноябрьские праздники в Москве продляются. Выходные в столице начнутся 28 октября и закончатся 7 ноября. Длинные выходные дни в Москве помогут прервать цепочки заражений и притормозят рост заболеваемости.

- Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений. Нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний, – заявил столичный градоначальник.

Ранее Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, как Москва будет жить во время длинных ноябрьских выходных. С 28 октября по 7 ноября прекратят работу предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинотеатры, салоны красоты и фитнес-центры. Останутся открытыми аптеки, а также магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости. При этом продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

Сергей Собянин пояснил, что работа театров и музеев на время выходных с 28 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливаться не будет. Однако посетители смогут попасть в них только при условии заполняемости помещений не более 50%. Вход будет осуществляться по QR-кодам, при этом все посетители обязательно должны носить маски.