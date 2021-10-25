Бывшая промзона на юго-востоке Москвы станет «Индустриальным кварталом»

Промзона станет индустриальным парком. Фото: Евгения ГУСЕВА

На юго-востоке столицы два участка бывшей промзоны «Волгоградский проспект» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь двух участков бывшей промзоны «Волгоградский проспект» в Нижегородском районе Москвы, которые подлежат комплексному развитию, составляет почти 45 гектаров, - отметил заммэра. - Сейчас там находятся офисы, склады и автосервисы. Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 200 миллиардов рублей, а поступления в городской бюджет - около 24 миллиардов рублей в год. Этот проект даст городу более 9 тысяч новых рабочих мест».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, здесь планируется возвести более 690 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Высокотехнологичные производства разместятся на первом участке бывшей промзоны «Волгоградский проспект» и займут 265 тысяч квадратных метров, - пояснил руководитель ведомства. - Более 425 тысяч квадратных метров выделено под общественно-деловую застройку на обоих участках промзоны на юго-востоке Москвы. Здесь могут построить бизнес-центры, магазины, кафе, банки и спортивные клубы».

Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. С помощью КРТ в оборот вовлекаются неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. В июле 2020 года в Москве заключили первый договор о КРТ в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.