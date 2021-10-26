Реконструкция Курьяновской набережной в Москве завершилась по проекту Южной рокады

На юго-востоке столицы завершилась реконструкция Курьяновской набережной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мосгосстройнадзором выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, - отметил заммэра. - Работы проводились в рамках реконструкции улицы Донецкая, которая входит в состав строящегося участка Южной рокады».

По его словам, в общей сложности было реконструировано 435 метров дорог, включая 50-метровый подъезд к крупному жилому комплексу.

«При этом двухполосный отрезок набережной расширили до четырех полос, обновили дорожное покрытие, установили два остановочных павильона для наземного транспорта», - добавил Андрей Бочкарёв.

Набережная прошла все необходимые проверки и получила соответствующее разрешение.

«К проверкам реконструкции Курьяновской набережной привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований, - рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. - Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства».

Напомним, Южная рокада входит в новую систему скоростных магистралей столицы вместе с Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хордами. Рокада соединит крупнейшие магистрали и дороги - МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский и Пролетарский проспекты, проспект Вернадского, улицу Профсоюзная, Варшавское и Каширское шоссе, Люблинскую улицу.