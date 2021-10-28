Ликсутов: В 2022 году откроется новый выход со станции «Севастопольская»

Заммэра рассказал об улучшении транспортной инфраструктуры столицы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В следующем году планируют открыть объединенный вестибюль станций московского метро «Каховская» Большой кольцевой и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линий. Благодаря этому «Севастопольская» получит второй выход в город. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«При реконструкции «Каховской» для ее интеграции с БКЛ началось возведение её обновленного вестибюля, - рассказал Ликсутов. - Он станет объединенным со станцией «Севастопольская». Одна из задач, поставленных мэром Москвы — улучшение удобства транспортной инфраструктуры. С новым вестибюлем, открытие которого запланировано на 2022 год, у пассажиров будет дополнительный вариант пересадки. А на «Севастопольской» почти за 40 лет ее работы впервые откроется второй выход в город. Пассажирам обеих станций станет комфортнее».

По его словам, в этом году «Каховская» после реконструкции откроется в составе Большой кольцевой линии. Тогда же вновь заработает пересадка на «Севастопольскую» в центре зала.

Новый объединенный вестибюль разместят на Севастопольской площади. «После пуска БКЛ «Севастопольская» на вход разгрузится более чем в два раза», - добавил заммэра.